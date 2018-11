Advarsel imod kød fra uhumske slagtninger på gård

Lørdag 24. november 2018 kl. 17:56Der advares i dag imod kød, der er købt fra en gård på adressen Lyngbyvej 86 i den nordjyske landsby Sejlstrup mellem Hobro og Ålborg. Slagtningerne er sket under uhumske forhold, uden dyrlægekontrol og autorisation. Forholdene blev afsløret i aftes ved et uanmeldt besøg af fødevarestyrelsens folk.Slagtningerne på gården under disse uhyrlige forhold er ikke kun en aktuel foreteelse. De har stået på de sidste 3 år, erkendte gårdejeren.