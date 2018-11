Kampe i Paris - demo imod præsidenten tager til

Lørdag 24. november 2018 kl. 13:42Et meget lidt skønt billede tegner sig i dag af byernes by, den franske hovedstad Paris. Hvor politi og protesterende imod især præsident Emmanuel Macron er i regulære gadekampe. Politiet har allerede anvendt tåregas og vandkanoner imod folket. Endnu er der ingen meldinger om kvæstede, men de er der sikkert.Protesterne fortsætter over hele Frankrig imod stigende priser på brændstof, men demo-formålet er åbenlyst også at rokke ved præsidenten. "Macron gå af" er der råbt i gaderne i Paris i dag.7 ud af 10 franskmænd støtter de hundredtusinder, der begyndte protesterne for 1 uge siden. En alvorlig situation for den unge præsident (Emmanuel Macron er 40 år) og hans regering, der er en blanding er alle mulige "politiske racer".