Årets bil 2018 i Danmark blandt 3 som kaldes på værksted af VW

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. november 2018 kl. 05:16For ½ år siden afslørede en køretest foretaget af et finsk bilmagasin problemer med sikkerhedselerne i VW Polo, Seat Ibiza og Seat Arona (årets bil 2018 i Danmark). Nu har bil-kæmpen VW omsider besluttet at gøre noget for at løse problemerne og er begyndt at kalde biler på værksted. De første 75.000 i England.VW afviste ellers i første omgang problemerne som noget, der kun eksisterede under ekstreme kørsel-forhold. Nu erkender man, at sikkerhedselernes mulige svigt kan udgøre en sikkerhedrisiko.Den finske køretest blev foretaget med 3 personer på bagsædet og afslørede, at den midterste sikkerhedsele ikke blev aktiveret, når der blev drejet skarpt. Som det netop kan ske i farefulde situationer.