Mand myrdet - kvinde anholdt

Fredag 23. november 2018 kl. 14:10En 79-årig mand blev i går myrdet i nordjyske Ålborg og til midnat blev en 53-årig kvinde anholdt og sigtet for at have begået forbrydelsen. Hun nægter at have myrdet manden, men herudover er der fortsat uklarhed omkring, hvad der er passeret mellem de 2 i en lejlighed i byen.I grundlovforhør i dag har kvinden nægtet at udtale sig. Politiet forsker derfor videre lidt i blinde for at finde hoved og hale på det øjensynligt brutale mord. Idet den gamle mand var ilde tilredt.