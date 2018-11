Dødeligt angreb på det kinesiske konsulat i pakistansk havneby

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 23. november 2018 kl. 12:01Der hersker endnu stor forvirring omkring et dødeligt angreb på et kinesisk konsulat i den store pakistanske havneby Karachi i formiddag. Mindst 7 er dræbt, men der følger med sikkerhed meget værre beretninger. Blandt de dræbte er foreløbigt 3 angribere og 2 politifolk. Angrebet var et led i lokale protester.Disse angår modstand overfor kinesiske investeringer i regionen. Altså konsekvent brutalt opgør mellem politiske ideer og det hårdhændede kapitalistiske system, som kommunistiske Kina er en fremtrædende del af.