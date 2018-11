Ny kluntet politijagt på flygtende bil endte i træ ved Faxe

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 23. november 2018 kl. 11:14Vold og endda skud hører efterhånden til dagens uorden imellem politi og borgere, der mistænkes for et eller andet. Det samme gør politijagt på bilister, der flygter fra politiet. Endnu en af slagsen i går ved Faxe Ladeplads. Også den endte fatalt, nemlig i et træ for begge biler og en udbrændt politibil.Først kørte den flygtende bilist, en 22-årig mand fra Karise galt og endte i kollision med et træ. Hvorefter fulgte politibilen, der først påkørte bilistens havererede bil og derefter endte i kollision med et andet træ og brød i brand.Ingen af de 3 implicerede led væsentlig fysisk overlast. Den unge mand blev løsladt efter at være anholdt - af en anden tilkaldt politipatrulje - og afhørt.