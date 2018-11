Helt unge kvinder i stort antal har psykiske problemer

Fredag 23. november 2018 kl. 00:391 ud af 4 helt unge kvinder (17-19 år) har psykiske problemer, viser ny engelsk forskning. Det er dobbelt så slemt som iblandt de jævnaldrende mænd. Problemerne spænder fra følelsemæssige komplikationer til angst og frygt. Forskerne slår alarm, fordi det er en markant stigning over de sidste 10-15 år.Den nye undersøgelse (Mental Health of Children and Young People in England) byggende på 9.000 unge er publiceret af Health and Social Care Information Centre (www.digital.nhs.uk) med hovedsæde i Leeds.