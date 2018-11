Viceborgmester idømt betinget fængsel for momssvindel

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. november 2018 kl. 23:36Den konservative 2. viceborgmester og formand for social- og sundhedudvalget i nordsjællandske Rudersdal kommune Kenneth Birkholm (50 år) er på vej ud af byrådet. I dag blev han idømt 5 måneder betinget fængsel for momssvindel - og accepterede dommen.Almindelige regler om valgbarhed gælder i dette tilfælde. Hvor det kan konstateres, at politikeren er straffet for en handling, der i offentligt omdømme gør ham uværdig til at beklæde sine aktuelle tillidposter.Kenneth Birkholm havde forud for domfældelsen i Kgs. Lyngby i dag tilkendegivet, at han i tilfælde af at blive dømt ville trække sig fra sin virke i byrådet.