Pas på nu! - psykiatri patient gik vild og frøs ihjel i sne

Torsdag 22. november 2018 kl. 22:57550 kilometer syd for den dansk-tyske grænse ligger der sne, og tenperaturen er faldet til omkring frysepunktet til tider lidt under. Det er farligt, hvis man som en 32-årig mand, der var psykiatri patient, farer vild. Den unge mand forsvandt for 1 uge siden og er netop fundet. Han frøs ihjel.Selvom politiet i det midttyske område søgte med såvel hunde som helikopter, fandt man ikke spor af manden. Han blev fundet død i sneen af en forbipasserende.Det er med at passe på nu, hvor temperaturen falder. Også på plussiden i barometret kan det være farligt, hvis man ikke er klædt ordentligt på.