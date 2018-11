Letpåklædt kvinde forsvundet fra sit hjem i nedtrykt tilstand

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. november 2018 kl. 15:32Politi med hunde og helikopter søger i disse timer efter en 48-årig kvinde i naturområdet Lidemark 10-15 km vest for Køge. Hun forsvandt for 1 døgn siden fra sit hjem i nedtrykt tilstand, og da hun formentlig kun et letpåklædt uden overtøj, har man sat intensivt ind for at finde hende.Det kan godt være en opgave som at finde en nål i en høstak i området, som også omfatter en del skov.