Kvinde kørt ned af tog

Torsdag 22. november 2018 kl. 09:28Den såkaldte letbane i den jyske storby Århus har det ikke "let". Igen til morgen har et tog kvæstet en person, idet en kvinde blev kørt ned og måtte på sygehus. Hun kunne dog selv medvirke til at stige ind i ambulancen, der bragte hende til lægelig behandling. Der foreligger endnu ingen enkeltheder om ulykken.Det er kun 2 døgn siden en 42-årig mand på cykel blev kørt ned af toget midt i Århus.Der er vist noget omkring sikkerheden, man skal have kigget meget hurtigt på, inden der sker rigtig alvorlige ulykker.