Danmark ligger lunt

Onsdag 21. november 2018 kl. 23:48Alt imens der er faldet sne i de store nabolande Tyskland og England, ligger Danmark øjensynligt lunt også de kommende par uger. Udover et dyk nogle få grader under frysepunktet i nattetimerne midt i næste uge, lyder forudsigelserne fortsat på plusgrader den første uge ind i december.Der er forudsagt lavere nedbør end normalt i den kommende julemåned, hvilket kombineret med temperaturerne næppe giver mange muligheder for sne. Risikoen for at køre galt eller falde er således ringe. Altså tyder det på en helt normal, hyggelig dansk jul.