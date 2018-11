Bureaukratiet slår også EU-fælleskabet ihjel

Onsdag 21. november 2018 kl. 14:32Hvis folket i de gamle EU-lande blev spurgt, ville de i dag tage afstand fra fællesskabet. Fordi det selvforherligende bureaukrati slår klubben og dens medlemmer ihjel. Det engelske folk sagde stop og forlader om få måneder EU. Grækenland er i dag totalt kaput efter en knusende såkaldt økonomisk EU-kur. Og nu starter balladen om Italien.Hvor bureaukratiet i Bruxelles truer det selvstændige sydeuropæiske land, som var blandt grundlæggerne af EU. Det trækker derfor op til konfrontation med endnu et af de store lande i fællesskabet, fordi italienerne ikke vil lade sig diktere. 61 millioner indbyggere og deres politikere lader sig ikke dirigere af det alt for store EU-bureaukrati. Hvilket heller aldrig var meningen - slet ikke, da danskerne blev lokket til at stemme ja til medlemskab i efteråret 1972.Konflikten mellem Italien og EU-bureaukratiet angår udviklingen herunder økonomisk i det sydeuropæiske land. Hvilket italienerne dog må siges at befinde sig i 1. parket til at beslutte.