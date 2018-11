Nu også Ikea - fyrer 7.500 world wide heraf 25 i Danmark

Onsdag 21. november 2018 kl. 11:58Kæmpe varehuse, fysiske butikker i alle strørrelser, har svært ved at konkurrere med digitale shops. Det er nu også nået til Ikea, som i dag har meddelt, at 7.500 fyres world wide heraf 25 i Danmark. Hovedsageligt folk i administrative jobs. Samtidig koncentrerer Ikea sig om de meget store byer med sine fysiske butikker.Ikea har i dag varehuse i København, Odense, Århus og Ålborg. Ingen tror mere på, at et planlagt varehus i vestjyske Esbjerg nogensinde bliver til noget.Folk handler jo alt via internettet, og også Ikeas webshop buldrer frem.