43 bombe-dræbt og dobbelt så mange alvorligt kvæstet

Tirsdag 20. november 2018 kl. 20:15Det har været en blodig dag i den afghanske hovedstad Kabul. Selvmord bombe-angreb ved et religiøst arrangement har dræbt 43 og alvorligt kvæstet dobbelt så mange. Arrangementet var en fødselsdag fejring af profeten Muhammad afholdt i nærheden af storbyens lufthavn.Indtil videre har ingen givet sig til kende om at stå bag det brutale bombe-angreb, som var det værste den sidste måned i den urolige by.