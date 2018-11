Alvorligt! - mand klemt fast i kraftig plastik-maskine

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. november 2018 kl. 16:23Redning i forbindelse med en arbejdulykke i en plastik virksomhed i landsbyen Rom By få kilometer syd for nordvestjyske Lemvig i eftermiddag har varet timer. En mand har fået en arm fastklemt i en kraftig plastik-maskine, som må skilles delvist ad for at få ham fri. Det er alvorligt.Maskinen benyttes ifølge aktuelle oplysninger til at knuse og flå plastik fra hinanden.