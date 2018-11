Lidt for høflig ekspedient - 4 mænd stjal for 250.000 kr.

Tirsdag 20. november 2018 kl. 14:39En ekspedient i en tøjforretning i midtjyske Silkeborg var lidt for høflig overfor 4 mænd, der i går middag indfandt sig for at se på jakker. Mændene afviste at have brug for hjælp, og det viste sig efterfølgende at være velbegrundet. De stjal nemlig jakker for 250.000 kr. og susede ud af butikken.Nu slikker butikken sine sår, imens politiet forsøger at finde de 4 mænd, der øjensynligt kørte væk i en bil efter først at have gennemført en løbetur bort fra tøjforretningen. Der er video af tyveriet, men om det vil føre til pågribelse af de 4 mænd kan kun tiden vise.