Banegård afspærret - politiet frygter bombe i bagagerum

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 19. november 2018 kl. 21:14Af frygt for, at der kan være bomber i et bagagerum på banegården i nordjyske Brønderslev, er den i aften afspærret. Bombe-eksperter er tilkaldt, og hele området i nærheden af banegården er evakueret og spærret for trafik. Bombe-faren har øjensynligt sammenhæng med omfattende indbrud-aktiviteter i området.Frygten for bombe-eksplosioner på banegården tog sin begyndelse, da politifolk opdagene 2 mænd i færd med at bryde en bagageboks op. De blev anholdt, og så gik alarmen ellers igang.