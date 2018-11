Vulkan udspyer tonsvis af aske og lava - tusinder evakueret

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 19. november 2018 kl. 20:37Den er gal igen med vulkanen Fuego i mellemamerikanske Guatemala. Et nyt voldsomt udbrud sender tonsvis af aske og lava op i skyhøjde og nedover det næsten 3.800 meter høje bjerg. Tusinder er evakueret siden udbruddets start i går, og de fleste har overnattet under åben himmel bl.a. på et stadion.Det er enorme kræfter, vulkanen slipper løs. Asken sendes mindst 1 km i vejret og lavaen det halve, inden den falder tungt ned og løber langs bjergsider og på landjorden. Det er bare med at komme væk. Det er kun 5 måneder siden Fuego sidst var i udbrud.