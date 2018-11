Tragisk! - irsk fodboldfan druknede i København

Mandag 19. november 2018 kl. 19:56Det var en 30-årig mand fra Irland, der i går blev fundet livløs i havnen i København. Han var i Danmark for at overvære fodboldkampen mellem Danmark og Irland, som spilles i aften. Manden blev bjærget fra havnebassinet, men døde efterfølgende. En tragedie, der præger de irske fodboldspillere.Holdet bærer således sorte armbind under aftenens landskamp for at ære den druknede fodboldfan. Matchen spilles i Århus.