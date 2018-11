Boss for bil-gigant anholdt og fyret for skatte- og firmasnyd

Mandag 19. november 2018 kl. 13:46Direktør og bestyrelseformand for Renault, Nissan og Mitsubishi (altså en af de japanske bil-giganter) Carlos Ghosn (64 år) er blevet anholdt for skattesvindel og fyret af virksomheden, fordi han har snydt og brugt firmaets penge privat. Afsløringer der er kulmineret med offentliggørelse i dag.De kritisable økonomiske dispositioner skal have stået på i en 5-årig periode frem til 2016. Der bebudes at rulle yderligere hoveder, idet andre har været dybt involveret i skandalen.