Endnu en politisk leder søger asyl i europæiske Ungarn

Mandag 19. november 2018 kl. 07:22Den tidligere peruvianske præsident Alan Garcia (69 år) har søgt tilflugt i den ungarnske ambassade i hovedstaden Lima. Hvor han har søgt asyl. Han er den 2. politiske leder indenfor blot 1 uge, som søger asyl i europæiske Ungarn. Ex-præsidenten er under anklage for korruption.Selv afviser han kritikken som politisk forfølgelse. Han har fået forbud mod at forlade Peru, men har altså nu midlertidigt ophold i Ungarns ambassade. Fra udenrigsministeriet i Budapest er det allerede meddelt, at man vurderer ex-præsidentens anmodning om asyl.I midten af sidste uge dukkede den tidligere makedonske premierminister Nikola Gruevski (48 år) op og søgte asyl i Ungarn. Hvortil han var flygtet fra en fængseldom for korruption i sit land.