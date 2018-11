Hundredtusinder på gaden og 7 ud af 10 støtter fransk aktion

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 18. november 2018 kl. 20:49Den franske præsident Emmanuel Macron er upopulær. Han har ikke holdt sine valgløfter, og hans reformer rammer folket - fra bunden. I weekenden har 300.000 været på gaden i spærre-aktioner over hele landet. Folk iført gule veste og i protest mod stigende priser på brændstof. 7 ud af 10 franskmænd støtter dem.Faktiske forhold, som ingen præsident i længden kan overleve. Det kan han heller ikke - at indsætte politiet imod demonstranter. 400 er kvæstet under weekendens aktion over 150 anholdt. På et tidspunkt giver statens magtdemonstration bagslag. Folket vinder altid. Naturligvis.