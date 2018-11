Minkfoder og ulykker lukkede Storebæltbroen i timevis

Søndag 18. november 2018 kl. 09:04Det meste af natten har der været totalt kaos omkring Storebæltbroen, der var lukket i timevis. En lastbil tabte noget af sin last af minkfoder og gjorde vejen over broen til en ren skøjtebane. Mange biler kørte galt, og flere blev kvæstet herunder et barn alvorligt.Endnu har politiet ikke det fulde overblik, men der blev i morgenstunden åbnet for trafik i begge retninger over Storebælt. Ingen kunne hele natten køre i retning mod Jylland.