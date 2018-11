49 anholdt med 18 tons kokain for over 3 milliarder kr.

Lørdag 17. november 2018 kl. 15:08

Nogle 100 kg hash og andre narkotiske stoffer, der af og til dukker op i danske og europæiske politiaktioner, hører til i småting afdelingen, når man følger forholdene på det amerikanske kontinent. Hvor kystvagten de senere dage har aktioneret bl.a. ud for Mexico. 49 er anholdt og 18 tons kokain for over 3 milliarder kr. beslaglagt.En helt ustyrlig fangst set med danske og europæiske øjne. Det fortæller samtidigt, hvilke kræfter der befinder sig under overfladen i det kriminelle narkomiljø.