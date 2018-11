Protester overalt i Frankrig - præsident træder på folket

Lørdag 17. november 2018 kl. 08:37Den franske præsident Emmanuel Macron (40 år) har øjensynligt for lidt erfaring og en baggrund (som investering bankmand), der ikke forliger ham med det franske folk. I alle tilfælde er der protester overalt i landet i dag, hvor mindst 700 destinationer vil blive spærret af folk i gule veste.Den aktuelle protest tager udgangpunkt i stigende priser på brændstof. Men i det hele taget lyder parolen, at præsidenten træder på folk (de små i det franske samfund). Macron har aldrig opnået at være i overensstemmelse med folket, fremføres det. Lidt sarkastisk kan det tilføjes, at Frankrig vel mere har tradition for "solkonger".