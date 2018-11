4 anholdt og fængslet i sag om 89 kg indsmuglet hash

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 16. november 2018 kl. 23:20En kvinde og 3 mænd (i alderen 25-62 år) blev i går anholdt og i dag varetægtfængslet efter grundlovforhør i Roskilde. De sigtes for at have indsmuglet 89 kg hash. Hvorfra narkoen kom foreligger ikke oplyst, men de blev taget på fersk gerning i Greve Strand i Køge Bugt-området. Alligevel nægter de sig skyldige.Enkeltheder iøvrigt foreligger ikke. At der søges efter flere medskyldige, er sandsynligvis grunden til de sparsomme oplysninger.