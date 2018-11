Retskaffen rebelsk læge død

Fredag 16. november 2018 kl. 17:40Overlæge på universitetsygehuset i Odense Kristian Rørbæk Madsen er død 43 år. Han var kendt for at rebellere overfor bureaukratiet, på én og samme tid en retskaffen mand og læge. Holdninger og ånd, som han udviste i forbindelse med oplagte urimeligheder. Han havde sine kollegers støtte.Men øjensynligt sled både lægegerningen, hans engagement og depressive "anlæg" på ham. Det sidste kostede ham livet, uden at der er oplyst enkeltheder herom.Der kan læses mere om Kristian Rørbæk Madsen i forbindelse med hans død på www.dagensmedicin.dk