Stort og gammelt dansk kabel-firma har fyret direktøren

Fredag 16. november 2018 kl. 12:41Den store, gamle virksomhed NKT (Nordiske Kabel- og Trådfabrikker) har netop fyret sin direktør. Michael Hedegaard Lyng (48 år) satte sig i stolen som topchef i 2007, men svigtende resultater har fået bestyrelsen til at beslutte sig for at søge en ny profil som frontfigur. Der skal strammes op.NKT blev grundlagt i 1891 og har i dag udover det danske hjemsted virksomheder i nordiske og europæiske lande og Kina.