Country sanger død

Fredag 16. november 2018 kl. 07:32Den amerikanske country sanger og musiker Roy Clark er død 85 år. Et enestående musik-talent, som inspirerede både sin egen og efterfølgende generationer, og som kæmpede sig via kunsten igennem et liv, der bl.a. var præget af 1930ernes verden depression. Blandt hans hits var "Yesterday, When I Was Young".Roy Linwood Clark (som han blev navngivet ved fødslen i Virginia) var tillige en stjerne i film og på TV. Han sagde farvel til denne verden i Oklahoma, alderdom svækket og ramt af almindelig sygdom.