Ex-premierminister flygtet fra fængseldom til asyl i Ungarn

Torsdag 15. november 2018 kl. 22:47Den tidligere makedonske premierminister Nikola Gruevski (48 år) er flygtet fra en fængseldom i sit land og er dukket op i Ungarn, hvor han har søgt asyl. I Makedonien raser man over flugten, der skete via Albanien, og som man hævder har været bistået af Ungarn i form af bl.a. en ambassade bil.Nikola Gruevski var premierminister i 9 år frem til 2016, da anklagerne mod ham for korruption tog deres begyndelse. Han hævder, at anklagerne var politisk motiverede.