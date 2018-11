Cyber-minister har aldrig benyttet en computer

Torsdag 15. november 2018 kl. 17:16Den japanske regering fik i sidste måned den 68-årige mangeårige liberale politiker Yoshitaka Sakurada som minister med ansvar for de olympiske lege i landet i 2020 - herunder specielt cyber-sikkerheden. Iøjnefaldende er det, at han som jurist aldrig har benyttet en computer, men det anser han ikke for at være et problem.Hvad det jo heller ikke er. Også i Danmark har mange politikere poster og ansvar på områder, hvor de bestemt ikke er uddannet eller trænet.Yoshitaka Sakurada er ikke kendt for at holde sin mund. Tværtimod at sige sin mening, og af og til derfor må trække i land. Det fænomen kendes også de fleste andre steder, herunder i Danmark.