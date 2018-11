Mystik om bilist anholdt i nat - kørte mand ned og stak af

Torsdag 15. november 2018 kl. 08:56En 30-årig mand, der for et par døgn siden sad ved rattet i en bil, hvormed han kørte en vejarbejder ned på motorvejen ved det sydlige Ålborg og derefter flygtede, blev i nat anholdt. Han lovede telefonisk politiet at indfinde sig til afhøring, men det skete ikke. Derfor fortsatte politiet sin søgen efter ham.Anholdelsen fandt sted i hans hjem. Endnu foreligger der ingen forklaring på mystikken.