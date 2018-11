Skydevåben under juletræet

Onsdag 14. november 2018 kl. 23:48Et lille amerikansk glasfirma har besluttet at give sine 16 ansatte en særlig julegave i år. Et skydevåben (pistol eller gevær efter den enkeltes valg), så de kan forsvare sig, hvis det skulle blive nødvendigt. Virksomhedens chef forklarer, at det samtidig med at forøge den enkeltes sikkerhed også styrker team-tankegangen.Glasfirmaet har hjemme i en lille by (Hortonville) med under 3.000 indbyggere i staten Wisconsin.