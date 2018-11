Engelsk farvel til EU om 4 måneder er nu aftalt - dansk optimisme

Onsdag 14. november 2018 kl. 22:05Den engelske regering har i dag siddet i maratonmøde hos premierminister Theresa May, og tilsluttet sig resultatet af forhandlingerne med EU om Englands farvel om godt 4 måneder. Enigheden om aftalen er bekræftet fra EU, hvor der nu forberedes et statleder møde, hvor man giver England hånd på et fremtidigt samarbejde. I Danmark er der optimisme over afslutningen på de lange forhandlinger.Statminister Lars Løkke Rasmussen var blandt de første med en kommentar. Han noterer sig det grønne lys for engelsk farvel, men ser frem til en konstruktiv fremtid mellem England, Danmark og det øvrige EU.Fakta er, at England 29. marts 2019 er sig selv, fri af EU som det engelske folk ville ved afstemningen 23. juni 2016. Frihedens dag, sejr over det europæiske bureaukrati.