Bankfolk kan være glade for DK - Iran henretter dem resolut

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. november 2018 kl. 18:122 tons guldmønter stukket til side med henblik på spekulation var tilstrækkeligt til, at en iransk bankmand (Vahid Mazloumin kaldet Sultan of Coins) er blevet henrettet. Flere i hans følge er ligesom han dømt til døden for også at have medvirket til at sprede korruption på denne jord.Det menes, at guldmønterne skulle have været anvendt til at manipulere med priser/kurser. Det iranske styre slår ubønhørligt og resolut ned på den slags kapitalister.Danske og andre europæiske bankfolk kan være glade for deres lande, hvis de afsløres i fup og fusk og forsøg på egen vinding. De kommer højst i fængsel for selv milliard-svindel.