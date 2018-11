Kampklædt politi på gymnasium - ung truende mand anholdt

Onsdag 14. november 2018 kl. 14:05En 26-årig mand er blevet anholdt i et supermarked i nordsjællandske Hørsholm og sigtet for at true en 18-årig kvinde på gymnasiet i Helsingør med at stikke hende ned. Forinden var kampklædt politi mødt op på det nordsjællandske gymnasium for at forebygge enhver situation.Det kampklædte politi skabte en utryg stemning på gymnasiet i formiddag, men alt skulle nu igen være i sin vante gænge.