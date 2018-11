Dreng i livfare - kørt ned på landevej tæt ved sit hjem

Onsdag 14. november 2018 kl. 06:05En 17-årig dreng befinder sig i morgenstunden i livfare på sygehus, efter at han i aftes blev kørt ned på en landevej 7-8 km fra nordvestjyske Thisted tæt ved sit hjem. Han ville krydse landevejen, stod stille midt på vejen for en bil fra den ene side, men overså en bil fra den anden. Den ramte ham.Drengen blev alvorligt kvæstet fløjet til universitetsygehuset i Ålborg. I ulykke-bilen sad en 20-årig mand ved rattet, og han var meget chokeret, men fysisk uskadt. Det tyder på, at han havde kørt efter forholdene og ingen chance havde for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.