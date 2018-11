Mand alvorligt kvæstet i solo-ulykke syd for Ringsted

Tirsdag 13. november 2018 kl. 23:45En 49-årig mand blev alvorligt kvæstet i en solo-ulykke på en lokal vej ved Glumsø syd for Ringsted i eftermiddag. Han blev fastklemt i den helt smadrede bil, som det tog redningfolk over 1 time at frigøre ham fra. Efterfølgende blev han fløjet til Rigshospitalet i København.Der foreligger ingen ny melding om mandens tilstand, som lige efter ulykken blev betegnet kritisk.