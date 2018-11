Røver havde let spil - ansat i spillekiosk flygtede i hast

Tirsdag 13. november 2018 kl. 21:36Det var en ansat, der havde mest travlt i aften i en spillekiosk i den nordjyske by Brovst, da der indfandt sig en kniv-bevæbnet røver. Den ansatte flygtede i hast ind i et baglokale, hvorfor der nu hverken er signalement af røveren, viden om hans flugtrute eller oplysning om udbyttet.At røveren var en yngre mand, har politiet dog fået oplyst. Hvorefter man nu forsøger at få strikket lidt sammen via video overvågning.