Nato-skib synker mod havets bund - den rene parodi

Tirsdag 13. november 2018 kl. 21:14En norsk Nato-fregat med 137 ombord kolliderede for en uges tid siden med et kæmpe tankskib og blev sendt mod havets bund ved Bergen. Siden har man forsøgt at redde det flere milliarder nkr. dyre krigskib, men i nat sank det dybere endnu mod havets bund. En ren parodi.Der er entreret med et bjærgningfirma, som skal forsøge at redde krig-kæmpen fra et regulært endeligt. Kun toppen af skibet stikker nu oven vande. Godt der ikke er krig på de skandinaviske breddegrader... det er tilladt at grine!