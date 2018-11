Ville vende bil på hovedvej - 2 personer dræbt på stedet

Tirsdag 13. november 2018 kl. 12:56En voldsom kollision mellem en personbil og en lastbil på hovedvej 13 ved Thorning 15 km syd for midtjyske Viborg kostede i formiddag 2 personer livet. De ville vende bilen og kørte ud foran lastbilen og blev dræbt på stedet. Lastbilens chauffør, der ikke havde nogen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke, slap fysisk uskadt.De dræbtes identitet er endnu ikke oplyst. Oprydningen på hovedvejen ventes at vare til midt på eftermiddagen.