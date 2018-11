Nysted-borger konkurs

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. november 2018 kl. 11:10Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Micki Anton Nielsen, Rosenhaven 37 i Nysted. En følge af øjensynlige problemer omkring virksomheden Nordic-Ventilation ApS, der har hjemsted i Hedehusene ved Roskilde. Den er under tvangopløsning, idet der ikke er aflagt regnskab siden 2016.Den konkursramte Nysted-borger overtog ejerskabet i virksomheden for ½ år siden og da ligeledes posten som selskabets direktør. Den tidligere ejer og direktør bor i Nakskov.