Tegneserie-figurers far død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 12. november 2018 kl. 20:47Den amerikanske tegneserie-figur skaber Stan Lee er død 95 år. Han var manden bag adskillige kendte figurer i et ualmindeligt samarbejde med mange andre - hele sit voksenliv. Spider-Man, Black Panther og Iron Man blot nogle af de præstationer, hvortil hans navn knyttes. Så livet er nok slut, men eftermælet stærkt.Stanley Martin Lieber (som Stan Lee blev navngivet ved fødslen i New York City) var livet igennem knyttet til den metier, han blev verdenkendt for. Det var kredsløb problemer, han blev ramt af for nogle år siden, som i dag tog livet af ham i Los Angeles, Californien.