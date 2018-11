Ung mand dræbt af tog

Mandag 12. november 2018 kl. 19:34En 18-årig mand blev i weekenden dræbt af et tog under dramatiske omstændigheder på stationen i nordsjællandske Allerød. Selvom påkørslen af den unge mand fandt sted i morgenstunden lørdag, blev ulykken først anmeldt ved middagtid. Hvilket skyldtes, at lokoføreren ikke opdagede påkørslen i morgenmørket.Politiet har efterfølgende forsket i tragedien og i dag oplyst, at der ikke er konstateret noget, som kan ændre ved den opfattelse, at der var tale om en ulykke.