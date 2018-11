Drenge med lidt for snild ide - falsk indsamling i Næstved

Søndag 11. november 2018 kl. 22:553 drenge i alderen 15-16 år har i dag ageret på grundlag af en lidt for snild ide i Næstved. De har stemt dørklokker og angivet at samle ind til røde kors. Men det var falsk, idet den humanitære organisation ikke har nogen indsamling i denne weekend. Alligevel er nogle nok hoppet på og har "spyttet i bøssen".De 3 drenge er angiveligt af udenlandsk afstamning. Der er endnu ingen melding om, at politiet har fået kontakt til dem og forklaret, at den slags aktiviteter ikke går her til lands.