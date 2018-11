En ny mordsag undervejs - ung anholdt mand i grundlovforhør

Søndag 11. november 2018 kl. 09:40Der er fuld gang i efterforskning af angiveligt en ny mordsag, som tog sin begyndelse i den tidlige morgenstund i nordøstjyske Hadsund. Hvor en 20-årig mand er anholdt i forbindelse hermed og i løbet af i dag fremstilles i grundlovforhør. Det er endnu sparsomt med konkrete oplysninger.At der er tale om et formodet mord fremgår af, at politiet helt åbenlyst tilkendegiver, at man efterforsker sagen som "et drab".