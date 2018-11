Kokain-købere blev afsløret af sælger - han er fængslet

Lørdag 10. november 2018 kl. 19:54En stribe fortrinsvis unge, men med job eller studium og ordentlige forhold iøvrigt, er blevet afsløret i at købe kokain. Fordi politiet har anholdt sælgeren i østjyske Århus, og han havde kartotek over salg og kunder på sin mobiltelefon. I dag blev han (en 20-årig mand) varetægtfængslet.Flere af kokain-køberne har allerede haft besøg af politiet. Der vanker bøder i størrelseordenen 3.000-8.000 kr. for kokain-købene. Om hvad sagen iøvrigt kan udvikle sig til, har man ikke overblik.