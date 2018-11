Mand faldt overbord fra færge i åbent hav - er ikke fundet

Lørdag 10. november 2018 kl. 13:20En ikke nærmere identificeret norsk mand faldt midt i nat overbord fra en færge på rute fra Oslo til nordjyske Frederikshavn. Skibet befandt sig i åbent hav (Skagerrak) et par hundrede kilometer fra den norske hovedstad, da ulykken skete. I 6 timer eftersøgte skibe og helikopter manden, men han er ikke blevet fundet.Eftersøgningen er indstillet, og manden antages at være druknet. Han var del af et selskab, der var med færgen fra Norge til Danmark.