Mand dræbt mod vejtræ

Lørdag 10. november 2018 kl. 10:33En 44-årig mand blev i nat dræbt i en voldsom solo-ulykke ved nordjyske Nykøbing Mors. Han mistede herredømmet over sin bil og kørte i grøften og kolliderede derefter med et vejtræ. Han blev dræbt på stedet. Politiet var kort efter tilstede, men der var intet at gøre for at redde mandens liv.En politipatrulje havde forinden forsøgt at få kontakt til manden, hvorfor man altså var lige i nærheden, da ulykken skete.